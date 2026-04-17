新日本プロレスのエル・デスペラードが主宰する特別興行「ＤＥＡＴＨＶＥＧＡＳＩＮＶＩＴＡＣＩＯＮＡＬ」（米国・ラスベガス）が１６日（日本時間１７日）に開催され、デスペラードが米デスマッチ界のカリスマ的存在であるニック・ゲージにフォール負けを喫した。デスペラードは葛西純とタッグを結成し、竹田誠志＆山下りな、ゲージ＆マット・トレモントと３ＷＡＹデスマッチで激突。リング内外に蛍光灯、有刺鉄線ボード