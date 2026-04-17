◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島―ＤｅＮＡのスタメンが発表された。先発は本拠地初先発で先発初勝利を目指す岡本。昨年から５連敗中のＤｅＮＡ相手に、野手は２試合連続で同じメンバーを起用した。以下は広島のスタメン１（中）大盛２（二）菊池３（遊）小園４（一）モンテロ５（左）ファビアン６（捕）坂倉７（三）佐々木８（右）中村奨９（投）岡本