現在、ヘンリー王子とオーストラリアを訪問中のメーガン妃は、現地でのビジネスで明確な戦略を持っていることを示したと、広報専門家が指摘した。英紙エクスプレスが１６日、報じた。２０２０年に王室の公務から退いたヘンリー王子夫妻は、１４日から２０１８年以来初めてオーストラリアを訪れた。現在、夫妻は共同での公務や単独の公務をこなしている。さらに王室ファンたちの間で特に話題になっている発表が一つあった。そ