◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃内野手が「６番・一塁」で今季初のスタメンに名を連ねた。今宮は７日の西武戦（みずほペイペイドーム）以来の二塁スタメンで野村と二遊間を組む。先発は徐若熙（シュー・ルオシー）投手。本拠地デビューの８日の西武戦は７回１失点と好投しながら敗戦投手となった。３試合ぶり今季４度目の先発マスクとなる谷川原との初バッテリー