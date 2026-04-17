２０１０年の３冠牝馬アパパネの子供になるアマキヒ（牡４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ブラックタイド）は目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）への参戦を視野に調整を進めていく。転厩初戦の大阪―ハンブルクＣは３着だった。「転厩初戦で、まだ手探りな面はありました。現状は瞬発力勝負では分が悪かったですが、色々と次につながる競馬だったと思います」と橋田調教師は冷静に分析。短期放牧でひと