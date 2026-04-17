◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックスのスタメンが発表された。昨季、開幕から６連敗を喫した鬼門・みずほペイペイドームで首位・ソフトバンクとの今季初対戦を迎え、試合前時点で打率５割７分１厘と絶好調の渡部が３試合連続「２番・中堅」で出場。先発のマウンドには、中９日で３年目右腕の高島が上がる。以下、オリックスのスタメン。１番・三塁宗２番・中堅渡部３番・左翼