京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希くん（11）の死体遺棄事件をめぐり、SNS上では不確かな情報が投稿されたり、特定の人を犯人視する「ネット私刑」が過熱している。Xでは「身内からの情報」と称し、ある少年の氏名や顔写真を晒して「遺体発見に関係している可能性大」「実際に刑事と連携して物事を進めている」とする投稿が拡散された。この投稿者は、人から依頼されたことでおこなった投稿だから、誤報でも一切責任は取