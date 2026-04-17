通貨オプションボラティリティードル円１週間６．７％と低水準が継続 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.705.835.036.91 1MO7.725.896.096.86 3MO8.266.006.796.98 6MO8.666.137.337.26 9MO8.866.317.697.49 1YR8.986.517.947.66 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.299.646.74 1MO7