東京市場での円売りに調整、ドル円は１５９．２０付近に反落＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、東京市場での円売りに調整が入っている。ドル円は159.53付近まで買われたあとは、上値を抑えられている。足元では159.20付近に反落。米10年債利回りが4.32％付近から4.30％台へと低下しており、ドル売り圧力につながっている。ユーロドルは1.1772付近を安値に、1.1780台に下げ渋り、ポンドドルは1.3505付近まで下落したあと、