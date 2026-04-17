松本洋平文部科学大臣はきょう（17日）の記者会見で、南極観測船「しらせ」の後継船の運用主体をこれまでの海上自衛隊からJAMSTEC＝海洋研究開発機構にすることを、防衛省とともに有識者会議に提案したと述べました。2034年度ごろに退役する見通しの南極観測船「しらせ」の運用は、これまで海上自衛隊が担ってきました。一方、松本大臣はきょう（17日）の会見で、「しらせ」の後継船の運用をJAMSTECが担うことを、防衛省とともに有