◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグSUBARU1―0ミキハウス（2026年4月17日日立製作所野球場）SUBARUが接戦を制し、予選リーグ2連勝を飾った。先発した阿部博光投手（29）が8回を4安打無失点。虎の子の1点を守り抜いた。「関西の強豪が相手ということで、ロースコアのゲームになると予想していました。調子も上がってきていたので、自分のピッチングをするだけでした」切れの良い直球と多彩な変化球で、スコアボー