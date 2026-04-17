先月、中国大使館に侵入したとして陸上自衛官の男が逮捕された事件で、東京地検は17日、刑事責任能力を調べるため、男の鑑定留置を始めたと明らかにしました。陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は先月24日、東京・港区の中国大使館に侵入したなどとして、警視庁に逮捕されています。東京地検は17日、村田容疑者の刑事責任能力を調べるため、鑑定留置を始めたと明らかにしました。期間は6月16日までで、鑑定留置の結果を踏