タレントでモデルのpeco（30）が17日、自身のXを更新。京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について言及した。「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と書き出し、「でも今、あらためて見ると、こんな赤の他人のわたしでさえお腹の底から煮えたぎるように怒りがわ