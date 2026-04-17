◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)広島とDeNAのカード初戦。両チームのスタメンが発表されました。前回の試合で連敗をストップした広島。移動日を挟み、3連戦初戦に挑みます。野手のオーダーは前回の試合から変更なしとなりました。先発マウンドにあがるのは岡本駿投手。今季から先発転向となる中、防御率0.00としながらもいまだに勝ち星はゼロ。待望の今季1勝目を手にできるか、快投に期待がかかります。