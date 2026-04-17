カルテルの疑いで公正取引委員会が石油製品販売会社を告発です。公正取引委員会は、軽油の価格を不正に引き上げるなどしていた疑いで、石油製品販売会社5社を検察に告発しました。告発されたのは、運送会社などに軽油を販売している、東京の「東日本宇佐美」、「共栄石油」、名古屋市の「ENEOSウイング」、大阪市の「エネクスフリート」、宮城・岩沼市の「キタセキ」の5社で、17日午後、起訴されました。公正取引委員会によります