三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が17日、自身のSNSで現役引退を表明しました。ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうペアはこの日に2人そろって引退を発表。過去にオリンピック後の会見で今後のことについて聞かれると、木原選手は「オリンピックが終わってから本当に忙しくて、正直なところ本当にわからないですというのが僕たちのお答えになってしまいます」と今後の見通し