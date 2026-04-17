タレントの河合郁人が17日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペア金メダルの「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一が引退を発表したことに絡め、「おふたりの関係性が気になる」と突っ込んだ。河合は「カップルとか恋人とか夫婦じゃなくて、この関係性が『りくりゅう』という言葉になっているくらい、ほかにはない言葉ですし」と、名前を超えた2人の特性を強