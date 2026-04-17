きょう午後山形市の西蔵王地区山林火災が起きました。現在も延焼中で消防が消火活動を続けています。 【画像】立ちのぼる白い煙 こちらは、山形市白山にあるテレビユー山形の情報カメラで撮影した午後２時ごろの映像です。火や煙が上がっているのは、山形市上桜田にある西蔵王公園展望広場近くの山林です。 消防によりますと、きょう午後２時ごろ、「西蔵王付近で白煙が上がっている」などと消防に通報が相次ぎました。西