北海道札幌市白石区で2026年4月16日午後5時ごろ、児童が60歳から70歳くらいの男に追いかけられる事案がありました。警察によりますと、札幌市白石区菊水元町1条1丁目付近で、16日午後5時ごろ、男が児童に「ニャー」と声をかけ、追いかけたということです。男は60歳から70歳くらいで、身長は155センチから160センチくらいの中肉、黒いジャージ上下に帽子を着用していたということです。警察は、不審な人物を見かけたら