京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかり父親が逮捕された事件について、南丹警察署前から中継です。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者ですが、南丹警察署で本格的な調べが始まったものとみられています。先月から行方不明となっていた安達結希くんの遺体は、結希くんが通っていた学校からおよそ2キロ離れた山林で見つかり、さらに、結希くんが履いていたものと似た特徴を持つ靴も、そこから4