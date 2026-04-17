女優の黒木メイサ（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「とある日」と書き出した黒木。フーディーのフードを被りナチュラルなメークでラフなスタイルを披露した。ファンからは「今日もメイサちゃん綺麗だね」「綺麗すぎて目眩が」「フードかぶってるの可愛い」「何してもお綺麗です」「健康的」などのコメントが寄せられた。