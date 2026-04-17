19日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』#358（毎週日曜後11：00）では、番組のご意見番ポジションを担う“時代にハマった男”永野が、芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第3弾を放送する。【番組カット】りなぴっぴに結婚について占ってもらうカーネーション吉田今回はお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥雄の妻と、わらふぢなるおの口笛なるおの妻が電話出演。