後方に設置されていたパネルが倒れた舞台＝17日午後、名古屋市中区17日午後0時10分ごろ、名古屋市中区の繁華街・栄の広場で、けがをしている人がいると119番があった。消防によると、女性3人が負傷し病院に搬送された。意識はあり命に別条はない。目撃した40代男性によると、女性5人ほどが舞台で踊りを披露していた際、後方に設置されていたパネルが倒れ、うち3人が下敷きになったという。当時、広場では中国の食や文化をテー