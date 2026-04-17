MLB、シーズン序盤のア・リーグはどのような順位となっているのでしょうか。東地区はレイズが同地区のヤンキース、中地区のホワイトソックスにスイープと11勝7敗でトップを走っています。ヤンキースはアーロン･ジャッジ選手がエンゼルス戦で4戦4発でメジャートップタイの8本塁打を記録などで2位につけています。今季から岡本和真選手が加入したブルージェイズは5カード連続負け越しで7勝11敗と最下位タイとなっています。中地区は