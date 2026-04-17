4月16日放送の『情報ライブミヤネ屋』（日本テレビ系）の生放送中に、あわや“放送事故”の緊急事態が発生した。「京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について、スタジオゲストとして出演していた、元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴さんが解説中に、異変が起きました。急に亀井さんの呂律がまわらなくなり、よろけ出したのです。総合司会の宮根誠司さんが気づき、『先生、大丈夫ですか?』と体を支えに行きました。亀井さんはふら