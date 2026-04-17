現地17日に敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、オリオールズから右腕チェイス・マクダーモット投手をトレードで獲得したと公式発表した。交換要員は20歳の右腕アクセル・ペレス投手。同地区ロッキーズとの4連戦を前に戦力整備を進めた。27歳のマクダーモットは2021年のドラフトで、全体132位でアストロズに指名され入団。22年にオリオールズに移籍した。24年にメジャーデビュー。昨年は4試合に登