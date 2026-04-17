Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１８日、ホームでＪ３松本と対戦する。会場となるのは改修工事を終えた札幌厚別公園競技場。２０２３年７月１５日の新潟戦（０●１）以来、約３年ぶりに同会場で戦うことになる。厚別区出身のＭＦ堀米悠斗（３１）は、プロ入り前から何度も会場へ足を運んできた。「あの辺でサッカーをやってる子は、あのスタジアムで試合を見てプロを目指したと思うし、自分がそうだったので」。思い通りに夢をか