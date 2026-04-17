フェブラリーＳ連覇を果たしたコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、次走はかしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）に向かう。昨年の同レース（３着）に続いて、短期免許で来日中のダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝と２度目のコンビを組むことが分かった。社台グループオーナーズが１７日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノー