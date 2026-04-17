◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人は１７日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。佐々木俊輔外野手が今季初めて「１番」で中堅手として先発出場。２番にはキャベッジが座る。先発は来日初勝利を目指すウィットリー投手で大城卓三捕手とバッテリーを組む。５番には大城、６番には丸が入った。スタメンは以下の通り。【巨人】１（中）佐々木２（左）キャベッジ３（遊）泉口４（三）ダルベ