◆ファーム・リーグ巨人１１―８楽天（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の４年目・萩尾匡也外野手（２５）が好調の打撃で１軍昇格へアピールに成功した。「１番・右翼」で先発出場。同点の２回２死一、二塁で左腕・古賀に対すると、カウント３―２から低めのチェンジアップに食らい付き、左中間へ一時勝ち越しとなる２点適時三塁打。７回２死二塁の第５打席でも右前に適時打を放ち２安打３打点。ここまで同リーグ