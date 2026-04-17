今回の引退発表を受け、2人と親交がある愛知出身のプロフィギュアスケーター・鈴木明子さんに話を伺いました。 Q.りくりゅうペアの引退発表を聞いた気持ちは？ 「本当にりくりゅうペアとしてよく頑張ってきて、そして歴史を作ったので、もう、本当にお疲れさまという気持ちです」 Q.「もっとやってほしかった」という気持ちは？ 「正直、まだまだ選手として、2人が活躍する姿を見たい気持ちもも