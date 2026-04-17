メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県鳥羽市の小学生が開発したお弁当やおにぎりが、東海3県のセブン-イレブンで販売されます。 セブン-イレブンと一緒に商品を開発したのは、鳥羽市の答志小学校の5年生と6年生で、17日は三重県庁を訪れて商品をお披露目しました。 開発した商品は、答志島で水揚げされたシラスを使った弁当と、マヨネーズとシラスをあえたおにぎりなど3種類です。 こどもたちはパネルを使っ