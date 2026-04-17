メ～テレ（名古屋テレビ） 3月に建て替え工事を終えた名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで、初めてグランパスの選手たちが練習を行いました。 19日に、こけら落としを迎えるパロマ瑞穂スタジアム。 13社・約30人の報道陣が見守る中、選手たちは真新しいピッチの感触を確かめながら約1時間、汗を流しました。 大きく勝ち越していることから「聖地」としてファンに親しまれる一方で、クラブ初のJ2降格が決定するな