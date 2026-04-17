◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日は苦手な阪神・村上頌樹投手の攻略を目指す。１０日のバンテリンＤで７回１失点の好投を許した右腕には、過去の対戦でも苦戦。村上は２４年途中から中日戦は７連勝中で、甲子園では通算７戦７勝と圧倒的な数字を残している。２４年７月１２日（バンテリンＤ）以来、１２試合ぶりに黒星を付けられるか。高橋周平内野手が６番から５番に打順を上げた。中日のスタメンは以