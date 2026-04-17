◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島・大瀬良大地投手が１軍に合流した。投手最年長の３４歳は、開幕前の３月上旬に右ふくらはぎを痛め離脱。２２日・ヤクルト戦（マツダ）で先発見込みとなった。２軍戦では３登板で１５回２／３を投じ、０勝１敗で防御率２．３０。直近では１０日のファームリーグ・阪神戦（マツダ）で６回２／３を６安打１失点だった。前日１６日には先発に転向した栗林