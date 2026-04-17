４月１１日に予定されていた試合が体調不良のため中止となったプロボクシング前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２４）＝帝拳＝について、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１７日、所属ジムから「インフルエンザＡ型」との診断書が提出されたことを発表した。ＪＢＣの安河内剛事務局長（６５）は、「診断書が脱水症状など減量失敗をうかがわせるものであれば、半年または１年間のライセンス停止処分とする場合