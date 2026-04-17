Have a Nice Day!が、ニューアルバム 『CLOUD NINE』 を2026年4月17日（金）に配信リリースした。『CLOUD NINE』は、Have a Nice Day!がこれまで鳴らしてきた“パーティー”という概念を、さらに深く、さらに広く更新したアルバムだ。ここで言うパーティーとは、単なる享楽ではない。雨にも風にも負けず、日々の矛盾や不安を抱えたまま、それでもなお踊り、歌い、生き延びるための場所のことだ。本作は、その感覚を10曲を通して立