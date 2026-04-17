大相撲の春巡業が１７日、茨城・笠間市で行われた。幕内・藤凌駕（藤島）が横綱・豊昇龍（立浪）と初めて相撲を取る稽古を行った。豊昇龍が幕内・宇良（木瀬）に次いで指名したのは春場所新入幕の藤凌駕だった。最初の一番で押し出されると、続いて下手投げで転がされた。最後の一番は巨体をつられて、たたきつけられた。「人生でつられたのは初めてかな。１８０キロあるので簡単につられることはないはずですが。びっっくりし