量子コンピュータという言葉を耳にする機会が増えた。その土台にある「量子力学」とは何か、そして、従来のコンピュータと何が根本的に違うのか。京都大学教授で量子コンピューティングを専門とし、『教養としての量子コンピュータ』（ダイヤモンド社）を著した藤井啓祐氏が、文藝春秋PLUSの番組に出演し、量子の世界をかみ砕いて語った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】《「スパコンで数万年」が「数秒」に》“戦略