ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場する人気キャラクター「エイリアン」のプライズが、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場。手触りのよい生地を使ったクッションや、大きな頭とさまざまな表情がユニークなマスコットなど、かわいくて癒やされるラインナップになっています☆ ナムコ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』プライズ「エイリアン」 登場時期：2026年4月24日(金)登場店