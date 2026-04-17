記事ポイント 東武ワールドスクウェアがわんちゃん同伴来園3万人突破を記念したフォトスポットを設置します。フォトスポットはウェルカムスクウェアで記念撮影を楽しめます。東武ワールドスクウェアは新デザインのオリジナルステッカーも配布します。 東武ワールドスクウェアは、わんちゃん同伴での来園者数が累計3万人に達したことを記念したフォトスポットを設置します。東武ワールドスクウェアは、愛犬と