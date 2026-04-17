4年前、森に山小屋を建て、東京から長野へ移住した作家の小川糸さん。その経緯を綴った『いとしきもの森、山小屋、暮らしの道具』の刊行を記念して、新しくオープンしたばかりの長野県未来屋書店須坂店で昨秋、トークイベントが行われました。【写真】この記事の写真を見る（5枚）ここだけのとっておきの話が披露され、読者ファンの静かな熱気に満ちたイベント会場の様子を5回にわたってお届けします。大人気エッセイ『いと