東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は17日、伊達寛会長について、15日付けで代表取締役、会長職の解職を決議したと発表した。伊達氏をめぐっては昨年12月の内部通報を受け、ハラスメント行為が発覚したという。【写真】「痩せましたな」『5時に夢中』復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス公式サイトに掲載した文書で「当社は、2026年４月15日付で伊達寛氏について代表取締役および会長職の解職を決議い