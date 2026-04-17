プロボクシングWBC世界バンタム級4位の井岡一翔選手が17日、5月2日に東京ドームで行われる王者・井上拓真選手とのタイトルマッチに向けた公開練習を行いました。井岡選手にとってはスーパーフライ級からバンタム級に転向して2戦目となるこの試合。勝てば日本人初の5階級制覇達成となります。この日は、シャドーボクシングとスティックミット打ちを1ラウンドずつ報道陣に公開しました。その大事な一戦を約2週間後に控え、井岡選手は