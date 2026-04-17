木原官房長官は17日午後、記者会見し、ホルムズ海峡を経由する原油供給の停止が続く現状について、記者団から1973年の「石油（オイル）ショックのようだ」との指摘を受けると「石油ショックとは思っていない」と応じた。その上で、政府による節電・節約の呼びかけの必要性について、「現状の我が国における石油需給においては、直ちに影響が生じるとの報告は得ていない。日本全体として、必要となる量方が確保されているものと認識