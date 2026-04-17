ニューヨーク・グリニッチヴィレッジの名門コメディクラブ「コメディ・セラー」。そのオープンマイクの夜に、ひとりの中年男がふらりと店に入ってくる。離婚危機の渦中で心は荒れ、どこかハイになった彼は、爆発寸前の圧力釜のようだ。スタンダップコメディの経験はゼロ。しかしスポットライトの下に立った瞬間、彼は孤独や哀しみを自虐ネタのジョークへと変換し、観客を自然と笑わせてしまう。荒削りながらも、確かな才能がそこ