俳優の小林虎之介が１７日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」で、現在出演中の朝ドラ「風、薫る」での撮影現場での「圧」を苦笑いで告白した。小林は、りん（見上愛）の幼なじみの虎太郎を演じている。２人はどうやら両思いではあるが、身分の違いもあり、虎太郎は思いを打ち明けきれていない。りんは、金持ちの奥田屋に嫁に行くが、モラハラに苦しみ、火事のどさくさに紛れて実家に帰ってくる。すぐに奥田屋から追っ手がく