犬が尻尾を隠す心理 恐怖を感じている 犬が尻尾を隠す最も多い理由は、恐怖を感じているからです。 尻尾を隠すだけでなく背中を丸めて耳を下げ、ブルブルと震えるといった行動が伴います。特に尻尾を足の間に挟み込んでしまうのは恐怖が極限状態に達しており、パニックに陥る寸前であると考えられます。 この状態になっている犬は、近づいてきた相手に何をするかわかりません。かわいそうで手を差し伸べたくなって