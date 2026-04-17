スプリング・ジャパンは、名古屋/中部〜札幌/千歳線を4月23日に開設する。曜日運航で1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が1時間45分、札幌/千歳発が1時間55分。就航を記念して、運航初日の4月23日の搭乗限定で、名古屋にちなんだ片道758円の特別運賃を設定する。4月17日午後5時から販売を開始した。同路線を運航するのは、全日本空輸（ANA）、