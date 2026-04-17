スプリング・ジャパンは、東京/成田〜函館線を4月23日に開設する。曜日運航で1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/成田発が1時間40分、函館発が1時間半。就航を記念して、運航初日の4月23日の搭乗限定で、函館夜景の日にちなんだ片道813円の特別運賃を設定する。4月17日午後5時から販売を開始した。同路線を運航するのは、2019年3月30日をもって撤退した